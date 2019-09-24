فرنسا .. محاكمة تاريخية لصناع دواء قتل 2000 شخص

بدأت محاكمة توصف بالتاريخية في فرنسا، بعد واحدة من أكبر فضائح الرعاية الصحية، حيث تسببت حبوب لإنقاص الوزن في وفاة ما يصل إلى ألفي شخص، فضلا عن أضرار صحية لا يمكن علاجها للآلاف.

والقضية المنظورة أمام المحكمة، التي تنطوي على اتهام بالقتل الخطأ والاحتيال، ترفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وتواجه شركة سرفييه، أحد أقوى وأكبر المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار موصوف على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".

وتقول الهيئة المنظمة للأدوية في فرنسا إن المختبر "تساهل وفشل في التصرف لمنع الوفيات والإصابات الناجمة عن العقار".

وكانت حبوب "ميدياتور" أحد مشتقات الأمفيتامين التي تم تسويقها لمرضى السكري الذين يعانون زيادة الوزن، لكنها كانت توصف في كثير من الأحيان للنساء الأصحاء مثبطا للشهية، إذا أردن خسارة بضعة كيلوجرامات، حتى إن النحيفات والرياضيات كن يتناولنها لتجنب زيادة الوزن.

وجرى بيع العقار إلى نحو خمسة ملايين شخص بين عامي 1976 و2009، رغم حقيقة أنه كان يشتبه في تسببه قصور القلب الرئوي.

وكشفت وزارة الصحة أن 500 شخص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب مشكلة في صمام القلب في فرنسا بسبب التعرض للمكون النشط لـ"ميدياتور"، لكن تقديرات أخرى من قبل الأطباء قدرت الرقم بأكثر من ألفي شخص، فيما يعاني الآلاف حاليا مشكلات صحية دائمة بسبب هذه الحبوب.

ووجدت بعض النساء، اللائي بدأن تعاطي الدواء، أنهن غير قادرات على صعود السلالم، كما تعرضت أخريات لمشكلات قلبية دائمة تؤثر في حياتهن اليومية بشكل مزمن.

ودفعت شركة سرفييه نحو 132 مليون يورو (116 مليون جنيه استرليني) تعويضات لضحايا الدواء أو ذويهم.