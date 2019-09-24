دون الحاجة إلى نجار .. زوجان بريطانيان يزرعان الأثاث

في حقل مساحته فدانان في منطقة المقاطعات الوسطى في إنجلترا، يعكف جافين وأليس مونرو على استحداث نقلة جديدة في استدامة موارد الأرض، إذ إن حصادهما عبارة عن أشجار طوعاها لتنمو في صورة مقاعد، بحسب "رويترز".

ويملك الزوجان مزرعة للأثاث في ديربيشير، يتوليان فيها رعاية 250 مقعدا و100 مصباح و50 منضدة. ويعد الاثنان ذلك إسهاما منهما في التصدي لما يريان أنها عملية لا كفاءة فيها تنتج نسبة عالية من المواد الكربونية من خلال قطع الأشجار لصناعة الأثاث.

وقال جافين "الفكرة هي زراعة الشجرة لتنمو بالشكل الذي نريده مباشرة... بدلا من زراعة شجرة قسرا لمدة 50 عاما ثم قطعها وتقطيعها إلى أجزاء أصغر وأصغر. هو نوع من الطباعة ثلاثية الأبعاد".

وبدأ جافين تجاربه في 2006 عندما حاول زراعة مقاعد على قطعتين صغيرتين من الأرض في مقاطعة بيك وسط إنجلترا أيضا.

إلا أنه في 2012 وبعد عام من زواجه أسس مع زوجته أليس شركة فول جرون وتفرغا للفكرة. والإنتاج ليس رخيصا نظرا إلى حجم العمل والوقت المطلوب، لإنتاج قطع الأثاث العضوية. ويبلغ سعر المقعد عشرة آلاف جنيه استرليني (12480 دولارا) وتراوح أسعار المصابيح بين 900 و2300 جنيه استرليني وأسعار المناضد بين 2500 و12500 جنيه استرليني.

وتستغرق زراعة المقعد العادي من ستة إلى تسعة أعوام، إضافة إلى عام آخر كي يجف تماما. وأبعد طلبية تلقتها الشركة للتسليم في 2030 وهي عبارة عن مقعد سيتسلمه صاحبه في موعد تقاعده.