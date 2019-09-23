"دويتشه بنك" ينقل نشاط الوساطة المالية لكبار العملاء إلى "بي.إن.بي باريبا"

توصل "دويتشه بنك" أكبر بنوك ألمانيا إلى اتفاق نهائي لنقل نشاط الوساطة المالية لكبار العملاء وصناديق التحوط الاستثمارية إلى بنك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي كجزء من خطة خروج البنك الألماني من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول أن حوالي 1000 من موظفي "دويتشه بنك" سينتقلون إلى "بي.إن.بي باريبا" حتى عام 2021، في الوقت الذي سيتولى فيه أشلي ويلسون إدارة نشاط القطاع خلال الفترة الانتقالية من خلال "دويتشه بنك"، وقد ينتقل نهائيا إلى الوحدة الجديدة التي ستضم أنشطة "بي.إن.بي باريبا" و"وديتشه بنك" في مجال الوساطة المالية لكبار العملاء. ويعمل ويلسون حاليا كأحد مسؤولين اثنين في البنك الألماني يديران خطة التخلص من الأصول غير المرغوبة.

يذكر أن قيمة الأصول التي ستنتقل إدارتها إلى "بي.إن.بي" غير محددة حتى الآن نظرا لانخفاض استثمارات عملاء قطاع صناديق التحوط الاستثماري في "دويتشه بنك" بمقدار النصف تقريبا إلى 80 مليار دولار منذ الإعلان عن خطة نقل القطاع إلى البنك الفرنسي.

وقالت المصادر إن البنك الألماني يتوقع عودة العملاء الذين سحبوا استثماراتهم بعد زوال الغموض الذي كان يحيط بمستقبل النشاط في "دويتشه بنك"، في حين يقول محللون في مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية إنهم لا يتوقعون عودة العملاء قبل اتمام الصفقة بين البنكين الفرنسي والألماني.

يذكر أن "دويتشه بنك" و"بي.إن.بي باريبا" اتفقا على هذه الصفقة من حيث المبدأ في يوليو الماضي في الوقت الذي أكد فيه كريستيان سفينج الرئيس التنفيذي للبنك الألماني قرار الخروج من قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يضمن قطاع الوساطة لكبار العملاء، في إطار أكبر خطة هيكلة للبنك الألماني منذ عقود.