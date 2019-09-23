تغريم "نيسان" 16 مليون دولار بسبب عدم الكشف عن المخصصات المالية

توصلت لجنة سوق المال الأمريكية إلى تسوية مع شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات ورئيسها التنفيذي السابق كارلوس غصن، فيما يتعلق بتقديم إقرارات ذمة مالية خادعة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن لجنة سوق المال الأمريكية قولها في بيان اليوم الإثنين، إن نيسان ستدفع غرامة قدرها 15 مليون دولار، بينما سيدفع غصن (65 عاما) مليون دولار. وترجع هذه الاتهامات إلى قرار يتردد أنه منح غصن سلطة كبيرة في اتخاذ قرارات الرواتب.

واعتبار من عام 2004، منح مجلس إدارة الشركة لغصن السلطة لتحديد مكافآت المديرين التنفيذيين والمديرين، ومن بينها مكافأته الخاصة.

وقد دفع هذا غصن، بمساعدة كبيرة من مساعديه، إلى استبعاد أكثر من 90 مليون دولار كمكافآت من الإقرارات المالية العامة الخاصة بـ"نيسان" الموجهة للمستثمرين.

وأضافت اللجنة أن غصن اتخذ خطوات إضافية لزيادة مكافأة تقاعده بـ50 مليون دولار.

كما توصلت اللجنة إلى تسوية مع جريج كيلي المدير السابق لـ"نيسان" الذي وافق على دفع 100 ألف دولار غرامة بسبب الاتهامات التي وجهت إليه بمساعدة غصن في إخفاء تلك الأموال.