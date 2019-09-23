66 دولة تتعهد الالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول 2050

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين قبيل افتتاح قمة حول المناخ أن 66 دولة وعدت بالالتزام بهدف تحييد أثر الكربون بحلول العام 2050، وتنضم هذه الدول الـ66 الى عشر مناطق و102 مدينة و93 شركة للوصول إلى تحييد أثر انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة بحلول منتصف القرن، وهو هدف حدده العلماء لاحتواء ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن البنود الواردة في اتفاق باريس الموقع عام 2015.