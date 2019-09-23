خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين السبل الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار المنطقة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وأعرب ملك البحرين لخادم الحرمين الشريفين عن استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي "أرامكو"، الذي يعد تصعيدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وشدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كما تم خلال المباحثات، استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

