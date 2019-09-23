منظمة: متوسط درجات الحرارة العالمية سيرتفع ارتفاعا قياسيا خلال 5 سنوات

قال مسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم إن من المقرر ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.

و أضاف عمر بدور "نحن بالأساس في طريقنا للوصول إلى زيادة تتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل (عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية) خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتأتي التصريحات بعدما أصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرا أمس الأحد أظهر أن من المتوقع أن تكون الفترة من عام 2015 إلى عام 2019 هي السنوات الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق حيث ارتفعت درجات الحرارة 0.2 درجة مئوية مقارنة بالفترة من عام 2011 إلى عام 2015.





