ملك البحرين: متضامنون مع المملكة في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها

أكد الملك حمد بن عيسى ملك البحرين أن لقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يأتي لبحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتحديات التي تواجهها، وذلك استمرارا للتنسيق والتشاور المتواصل لكل ما فيه خير البلدين والشعبين ومصلحة الدول والشعوب الشقيقة.

وعبر ملك البحرين في تصريح، عقب وصوله اليوم جدة، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، سائلا المولى أن يديم على المملكة وشعبها الأمن والرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وقال: إننا بهذه المناسبة نؤكد على تضامن البحرين ووقوفها الكامل إلى جانب السعودية في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. مجددين إدانة واستنكار البحرين للعمل التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وأكد الملك حمد أن البحرين تقف على الدوام في صف وخندق واحد مع السعودية، لإيمانها بوحدة الهدف والمصير، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن البحرين. مشيرا إلى أن السعودية هي الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، ومثمنا في الوقت ذاته الدور المحوري للشقيقة الكبرى في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وشدد ملك البحرين على أن استهداف معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على السعودية فحسب بل هو اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية. ودعا الله -عز وجل- أن يحفظ السعودية وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء لمواصلة مسيرة التقدم والتنمية والتطور في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.