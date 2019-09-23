أمر ملكي: الموافقة على منح 1240 من منسوبي "الدفاع" أوسمة

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل).