أمر ملكي: الموافقة على منح 99 ضابطاً وفرداً من منسوبي "الحرس الوطني" وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة ( الثالثة) لـ (46) ضابطاً و (52) فرداً من منسوبي وزارة الحرس الوطني وذلك لمشاركتهم في عملية (إعادة الأمل).