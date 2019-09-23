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أمر ملكي: الموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز.

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