أمر ملكي: الموافقة على منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز.