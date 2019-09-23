أمر ملكي: الموافقة على منح عدد من منسوبي "الداخلية" وسام الملك فيصل

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة.