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أمر ملكي: الموافقة على منح عدد من منسوبي "الداخلية" وسام الملك فيصل

واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة.

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