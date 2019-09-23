المدلج: نقاط الاتفاق من فم الأسد

أكد فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي أنه كان واثقا بتجاوز الاتفاق 1 / 0 في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مبينا "كنت واثقا بالخروج بنتيجة إيجابية، أثق باللاعبين، والجهازين الفني والإداري الذين وعدوا فأوفوا، كانوا رجالا داخل الملعب".
وأضاف "حققنا فوزا من فم الأسد وأمام فريق على أرضه وبين جماهيره، ومنتش بفوز ساحق على مضيفه الحزم 6 / 0"، مشددا على أن صفحة الاتفاق تم طيها، وقال "التفكير في العدالة السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة، الفوز مطلب مهم للاستمرارية في تقديم النتائج"، مضيفا"مستويات اللاعبين في تصاعد، يعود ذلك إلى العمل الكبير الذي يقوم به المدرب البرازيلي شاموسكا وأيضا الجهاز الإداري في الفريق، الجميع منظومة متكاملة".
وأوضح أن الحديث عن الصدارة أو المراتب الأولى ما زال مبكرا، وقال "المهم التفكير في كل مباراة على أنها نهائي، حصد النقاط هو المطلب كي يتحقق الهدف الذي نسعى إليه دائما وهو عنوان لنا في كل موسم، والعمل كأسرة واحدة بعيدا عن الأخطاء"، كاشفا أن إدارة النادي رسمت خريطة المنافسة على المراكز الأولى والمنافسة بقوة، وقال "خلال ثمانية أعوام اختلف الطموح، فالأعوام الأربعة الأولى كان الطموح البقاء بين الكبار، والأعوام الأربعة الأخرى كانت للمنافسة بين المركزين السادس والثامن وكان ذلك الإنجاز الذي تحقق وهو الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والآن الطموح هو المنافسة على المراكز الخمسة الأولى".
وزاد "الوصول إلى القمة يحتاج إلى وقت طويل، وشاهدت كثيرا من الأندية العالمية والعربية وصلت للقمة ولكن سرعان ما تراجعت إلى الخلف، نحن في الفيصلي ندرك ذلك، يجب علينا العمل بتخطيط كي يتحقق الهدف والثبات على الإنجازات والطموحات".
وكان الفيصلي قد كسب الجندل وديا 6 /0، فيما منح المدرب بريكليس شاموسكا اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم، على أن يعاودها غدا استعدادا للعدالة في الجولة الخامسة.
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