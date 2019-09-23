الحمود: صورة الطفل هزمت النصر

أكد سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم أن فريقه غادر من الرس إلى الرياض وفي أعين منسوبيه صورة الطفل فيصل الظاهري الذي بكى بعد الخسارة القاسية من الاتفاق 0 / 6 في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كانت كافية بأن يخلع اللاعبون قميص الروح الانهزامية ويستبدلوها بقميص روح القتالية أمام النصر فتحقق النصر بهدف في الجولة الرابعة.

وقال لـ"الاقتصادية" الحمود "نعرف أننا سنقابل ندا قويا، ولا سيما أنه حامل للقب مدجج بالنجوم والجماهير، فيما وضع الحزم هدفا واحدا نصب عينيه وهو العودة بمستوى يليق به، وعدم التفكير في المباراة الأخيرة، فقطعنا وعدا بألا نعود إلى الماضي، وإبعاد التفكير الانهزامي، فالمباراة 90 دقيقة و11 لاعبا أمام 11 لاعبا، والتفكير في لحظة اللعب".

وكان الطفل الظاهري قد دخل في نوبة بكاء بعد أن جلس على رصيف الحزم، إثر الخسارة من الاتفاق بستة أهداف دون مقابل، ما حدا بأحد رجال الأمن مواساته، فيما بادرت إدارة عبدالله المقحم إلى دعوته في تدريب اليوم الثاني فقدمت له الهدايا بعد أن التقى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وقال "الصورة المعبرة للطفل فيصل بعد مباراة الاتفاق كانت عنوانا لنا فأرعدت وأبرقت في سماء الحزم، وأنهضت الجميع من صدمتهم".

وأضاف "التحفيز المعنوي والوقوف صفا واحدا والكلام الإيجابي جعل الفريق الحزماوي رغم الوقت القصير ما بين المباراتين يعود ويعدل مساره بعد كبوته القوية، سنعود لنرسم خطط المباراة المقبلة بعيدا كل البعد عما مضى، فاللاعب يجب أن يعيش جو اللحظة في الملعب فقط ويترك جو الأمس سواء كان إيجابا أو سلبا".