أمرابط: سألعب للنصر دون مقابل

أوضحت المصادر، أن الفحوص التي خضع لها النيجيري أحمد موسى، لاعب فريق النصر لكرة القدم، في موضع إصابته بالرباط الجانبي للركبة ستغيبه عن مباراة الأهلي، في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أن يعود للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين.

وسيسجل عبدالفتاح آدم، لاعب النصر، ظهوره الأول بشعار الأصفر، بعد انتقاله من التعاون، أمام الأهلي، بعد تعافيه من الإصابة والمشاركة في التدريبات.

ولا تزال الشكوك قائمة حول مشاركة البرازيلي جوليانو دي باولا، في كلاسيكو الأهلي، بعد معاناته من آلام في عضلة البطن، وسيتحدد مصيره خلال 48 ساعة. من جهته، نفى المغربي نورالدين أمرابط، المزاعم، وقال "إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي زيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقا، تقديرا للنصر، ومن كل قلبي أقول، إنني أسعد وأتشرف باللعب له ولو بدون مقابل".

ميدانيا، استأنف النصر، التدريبات أمس إذ اكتفت العناصر الأساسية بالاستشفاء، فيما المدرب أخضع البرتغالي روي فيتوريا، البقية للجوانب اللياقية والتكتيكية، بينما تعاهد اللاعبون على استعادة المسار الصحيح.