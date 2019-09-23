رئيس الفتح: الجبال سيصلح الخلل

جدد سعد العفالق رئيس نادي الفتح، ثقته بالجهاز الفني لفريقه الذي يقوده التونسي فتحي الجبال، محملا نفسه النتائج الأخيرة للنموذجي، وقال "إذا ألقينا نظرة على جدول دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نرى أنه لم يخدمنا فنحن لعبنا أربع مباريات منها ثلاث فرق تنافس في اللقب، فكانت الخسارة بفارق هدف في كل اللقاءات عدا لقاء الأهلي الذي خسرناه 2 / 0".

وبعد مضي أربع جولات من الدوري، أضحى الفتح، الفريق الوحيد من دون نقاط في جدول الترتيب بعد أن خسر أمام الشباب 1 / 2، ثم سقط في مواجهة النصر 0 / 1، فالفيصلي 2 / 3، قبل الهزيمة الرابعة من الأهلي 0 / 2، ما وضع الجبال، تحت مرمى نيران الانتقادات.

ومقارنة بالموسم الماضي، فإن الفتح، يسجّل بداية سيئة بالنظر إلى أنه نجح في جمع ثلاث نقاط من الجولات الأربع الأولى بالتعادل مع القادسية، والوحدة من دون أهداف، ومع الشباب 1/1، ثم الهزيمة من الهلال 2 / 3، قبل أن يحقق فوزه الأول في الجولة الخامسة على الاتحاد 2 / 0، ويكمل موسمه تاسعا في جدول الترتيب بـ 35 نقطة.

وتابع العفالق "في كل المباريات الماضية لم نكن على درجة كبيرة من السوء، فالملاحظ أن الخسارة تأتي بفارق هدف في جميع المباريات عدا لقاء الأهلي، إلى جانب أن الفتح، كان يستحق ركلة جزاء في كل مبارياته السابقة وبشهادة المختصين ما يعني أننا على التقدير الأقل كنا نستحق الخروج بالتعادل في ثلاث مباريات، لكن رغم كل ذلك فإن الفرصة في تعديل المسار تظل سانحة بداية من نزال الوحدة"، منوها إلى أهمية التركيز وتحقيق الفوز لإرضاء الجماهير.

وأشار الى أن الجبال، يقدم كل ما لديه أملا في تحسين النتائج، وقال "ثقتنا به كبيرة لإصلاح الخلل والأخطاء، نحن لا نضع اللوم عليه، خاصة أن لديه الكثير ليقدمه فقط علينا الصبر، أنا على ثقة بالعودة في الوقت المناسب".