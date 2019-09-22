معرض "توت عنخ آمون" يحقق أعلى زيارات في تاريخ المعارض في باريس

بلغ عدد زائري معرض توت عنخ آمون (كنز الفرعون) في باريس 1.52 مليون شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية مساء اليوم الأحد استنادا إلى المنظمين أن المعرض حقق بذلك أعلى مستوى من عدد الزائرين في تاريخ المعارض في العاصمة الفرنسية.

يذكر أن هذا المعرض هو الأكبر من نوعه الذي يقام خارج مصر إذ بلغ عدد المقتنيات التي عُرِضَتْ خلاله 150 قطعة، منها 60 قطعة عُرِضَتْ لأول مرة خارج مصر.

وانتهت فعاليات المعرض التي استمرت على مدار نصف عام، ويأتي المعرض ضمن جولة عالمية بدأت في لوس أنجليس بأمريكا في مارس 2018 وتعد باريس المحطة الأولى للمعرض في أوروبا.