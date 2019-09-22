بنك التسويات الدولية: قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة

ذكر بنك التسويات الدولية، أن قوة الدولار لا تساعد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال البنك، الذي يتخذ من مدينة بازل السويسرية مقرا له، إن قوة الدولار ربما تكون من بين الأسباب التي أدت إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات العالمي، وهو مقياس حاسم للنمو، لانخفاض قياسي.

وحسب وكالة بلومبيرج للأنباء اليوم، فإن البنك قد طعن في فكرة أن قوة الدولار تعزز التنافسية للشركاء التجاريين الدوليين.

وقال البنك، في أحدث دراسة له، إن العكس صحيح تماما.

وأضاف أن الدولار ارتفع بنسبة 3 في المائة العام الماضي، في خطوة تصادفت مع ضعف التصنيع والخدمات في جميع أنحاء العالم، مع اشتعال وتيرة الحرب التجارية.