ترمب يدعو الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة إلى أقل من الصفر

جدد الرئيس دونالد ترمب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة إلى أقل من الصفر في تغريدة له على "تويتر" اليوم الأحد.

وقال ترمب إنه "يجب أن ندفع دائما فائدة أقل من الآخرين!" في إشارة إلى أسعار الفائدة السلبية التي أصبحت أمرا شائعا في أوروبا وآسيا.

ووفقا لمؤشرات وكالة أنباء بلومبيرج، هناك نحو 16.3 تريليون دولار من سندات الدين العالمية بعوائد دون الصفر.

ويقل ذلك عن مستوى مرتفع بلغ 17 تريليون دولار أواخر أغسطس.

وكان مجلس الاحتياطي قد خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي للمرة الثانية منذ يوليو، لكنه لم يخفضها سوى بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث قال ترمب إنها غير كافية في ضوء تخفيض بنوك مركزية أخرى أسعار الفائدة بدرجة أكبر من ذلك بكثير.

وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إنه "محبط للغاية" من جيرومي باول رئيس الاحتياطي، وتساءل عن قدرته في "أداء العمل بشكل جيد".

ومع ختام تعاملات الأسواق يوم الجمعة الماضي، بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.72 في المائة.

وقال باول إنه لا يعتقد أن البنك المركزي سيبحث استخدام أسعار فائدة سلبية. وعدد قليل من البنوك المركزية في الدنمارك ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا دفعت أسعار فائدتها للتراجع إلى ما دون الصفر.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى سالب 0.5 في المائة، في إطار حزمة واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد المتباطئ ورفع معدل التضخم المنخفض.