خلال 8 أشهر من 2019.. ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة للمملكة 12% إلى 77.3 مليار ريال

كشف مركز سعودي متخصص عن ارتفاع إجمالي إنفاق السياحة الوافدة الى المملكة بنسبة 12 في المائة إلى 77.3 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس"، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في بيان له اليوم إن "إنفاق السياحة الوافدة خلال أغسطس بلغ 33.7 مليار ريال بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك تزامنا مع موسم الحج لهذا العام الذي صادف أغسطس".

وأضاف المركز في نشرة مؤشرات السفر والسياحة لشهر أغسطس 2019 الصادرة أخيرا، أن إنفاق السياحة المحلية ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس الماضي إلى 88.3 مليار ريال، مقابل 31.1 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018.

وفيما يخص حجم إنفاق السياحة المغادرة من المملكة، أوضح المركز أنه انخفض بنسبة 6 في المائة إلى 49.3 مليار ريال خلال الأشهر الثمانية الأولى 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وأظهرت مؤشرات السفر الصادرة عن المركز، ارتفاع إجمالي الرحلات السياحية الوافدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بنسبة 11 في المائة إلى 12.6 مليون رحلة، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

فيما انخفض إجمالي الرحلات السياحية المغادرة إلى 14.5 مليون رحلة بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 حيث بلغت حينها 15.4 مليون رحلة.

وفيما يخص عدد الليالي للسياحة الوافدة للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي، فقد بلغ 146.6 مليون ليلة بارتفاع نسبته 12 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، في حين انخفض عدد الليالي للسياحة المغادرة للمملكة بنسبة 5 في المائة إلى 231.1 مليون ليلة.