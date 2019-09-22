مطارات دبي: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

قال متحدث باسم مطارات دبي إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي، اليوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف المتحدث بحسب ما ذكرت "رويترز" "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، ما أسفر عن تحويل مسار رحلتين".