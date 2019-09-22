ارتفاع متوسط الدخل السنوي لأصحاب الأجور بنسبة 4.6 % في كوريا الجنوبية

ارتفع متوسط الراتب السنوي لأصحاب الأجور في كوريا الجنوبية بنسبة 4.6 بالمئة في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث اليوم الأحد، مع تضييق الفجوة في الدخل بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة أيضًا خلال هذه الفترة.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد إن متوسط الأجر السنوي لأصحاب الأجور في كوريا الجنوبية بلغ 3. 36 مليون وون(30543 دولارا) في العام الماضي، بزيادة 59. 1 مليون وون عن عام 2017، وفقًا للتقرير الصادر عن معهد كوريا للأبحاث الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن متوسط الراتب بين شريحة الـ 10 بالمئة العليا وصل إلى 5. 69 مليون وون.

ووصل عدد الموظفين الذين يحصلون على أكثر من 100 مليون وون إلى 460 ألف، وهو ما يمثل حوالي 3 بالمئة من جميع العمال بأجر.