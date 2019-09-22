أمريكا: القبض على امرأة سرقت عملات معدنية تقدر بنحو 6 آلاف دولار

لقت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على امرأة كانت تقوم بنقل عملات مسروقة من فئة ربع دولار تبلغ قيمتها 6 آلاف دولار داخل عربة أطفال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم السبت.
واكتشفت الشرطة هذه المفاجأة يوم الجمعة في منطقة "إيست بيكرسفيلد" عندما عرضت على المرأة /التي تبلغ من العمر 29 عامًا/ مساعدتها لأنها بدت وهي تكافح وهي تدفع عربة الأطفال الثقيلة، وفق ما أورده موقع "بيكرسفيلد.كوم" عبر الإنترنت، نقلاً عن بيان للشرطة.
ولم يكن هناك طفل في عربة الأطفال؛ وبدلاً من ذلك، عثرت الشرطة على أكياس من العملات من فئة ربع دولار، والتي كانت تزن أكثر من 136 كيلوجرامًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن دار سك العملة الأمريكية .
وذكر بيان شرطة بيكرسفيلد في التقرير أن المرأة ،التي حاولت الهرب، يشتبه أيضًا في تورطها في عملية سطو على منزل سكني قريب .
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