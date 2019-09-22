مستشارو «سدكو» يقدمون خلاصة خبراتهم لرواد ورائدات الأعمال والشباب

تعزيزا لدورها المجتمعي الرائد ومبادراتها المستمرة في مجال العمل التطوعي، نظمت مجموعة "سدكو" القابضة "يوم "سدكو" للاستشارات" للسنة الثانية على التوالي، الذي قدمت من خلاله استشارات متخصصة لرواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة الصغيرة، ولحاضنات ومسرعات الأعمال، كما أتاحت لهم فرصة حضور مجموعة من ورش العمل التخصصية. وأقيمت الفعاليات في 18 أيلول (سبتمبر) في مقر شركة "سدكو" القابضة في جدة.

جاءت مشاركة مستشاري "سدكو" في ذلك اليوم ضمن برنامج "طوع مهاراتك"، الذي يتيح الفرصة لمنسوبي المجموعة للتبرع بجزء من وقتهم لخدمة المجتمع من خلال تقديم استشارات في مجالات مختلفة طوال العام، بالتعاون مع حاضنات ومسرعات الأعمال. ويقدم المستشارون خبراتهم في مجالات الموارد البشرية، التسويق والتواصل، الشراكات والاستثمار، تطوير الأعمال، المالية والمحاسبة، الشؤون القانونية، وتقنية المعلومات.

وتضمن اليوم كذلك مجموعة من ورش العمل التي شملت التمويل والتقييم المالي للمشاريع التجارية الناشئة، والجوانب القانونية لريادة الأعمال، والقوائم المالية لرواد الأعمال، حيث التقى المشاركون مستشاري "سدكو" المتطوعين، الذين قدموا لهم نصائح وتوجيهات قيمة في هذه الجوانب المهمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.

في تعليق له، قال عبدالرحمن الترجمان، رئيس قسم التسويق والمسؤولية الاجتماعية في "سدكو" القابضة، "أصبح العمل التطوعي مكونا مهما للتفاعل مع المجتمع، ويقدم مستشارو "سدكو" في يوم الاستشارات خلاصة خبراتهم لرواد ورائدات الأعمال الناشئين والشباب، فنحن نسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المملكة، وهو أحد أهداف "رؤية 2030".

الجدير بالذكر أن "سدكو" القابضة تنفذ عديدا من المبادرات التي تدعم ثقافة العمل التطوعي والخيري، بما يمكنها من الإسهام في نشر مفهوم العمل التطوعي الذي يحقق التوازن المثالي بين العمل والحياة، ويسهم في تقديم خدمات جليلة للمجتمع. وكان برنامج "طوع مهارتك" الذي تنفذه "سدكو" القابضة قد حصل على جائزة أفضل برنامج استدامة للعام ضمن جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2018.