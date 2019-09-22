«رحلة الهمة» تعود إلى «عالم ثاني» برصيد أكثر من 6000 كم حول المملكة بلا توقف

في إطار الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة، اختتمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مبادرة "رحلة الهمة" التي بدأت من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان، الإثنين الموافق 16 أيلول (سبتمبر) 2019، وانتهت إلى المكان نفسه 20 أيلول (سبتمبر) الحالي، بعد رحلة شاقة حول المملكة استغرقت خمسة أيام بلا توقف.

وقد حظيت الرحلة التي جسدت همة أبناء الوطن تعبيرا عن مشاعر الحب والولاء لقيادة هذا البلد المعطاء، بدعم من موسم اليوم الوطني بقيادة الهيئة العامة للترفيه، من خلال التواصل مع إدارة المدينة الاقتصادية للاطمئنان على المشاركين ومتابعة مسارها، وكذلك تغطية أحداث الرحلة على الحساب الرسمي "عيشها".

وقد أعرب أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن خالص شكره لدعم موسم اليوم الوطني بقيادة الهيئة العامة للترفيه هذه الرحلة ومتابعتها أولا بأول، وعلق قائلا "فخورون أولا بهذا الإنجاز الذي حققه شباب الوطن في هذه المبادرة الوطنية "رحلة الهمة"، التي تؤكد ولاء المدينة الاقتصادية للقيادة الرشيدة وعلو هامات أبنائها التي تعانق السماء، مستمدين عزيمتهم من قائد الشباب المُلهم ولي العهد، حفظه الله، ومتسلحين بقيمهم الإسلامية، ليقدموا نموذجا يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رفعة وإعلاء مجد المملكة".

وفور وصول المشاركين في "رحلة الهمة" استُقبِلوا بحفاوة وترحيب كبيرين من قبل إدارة وسكان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعبيرا عن فخرهم بأبناء الوطن. وأبدى المشاركون سعادتهم واعتزازهم، مؤكدين أن هذه الرحلة أتاحت لهم فرصة التعرف أكثر على معالم الوطن في يوم الذكرى الـ89 وما يحويه من مقومات وعناصر تنموية واقتصادية في شتى المجالات، تؤهله ليكون من أكبر دول العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أنهت استعداداتها كافة لاستقبال زوار المدينة أثناء احتفالات اليوم الوطني، إضافة إلى تأكيد جاهزية المرافق العامة كافة.