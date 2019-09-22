بنك الرياض شريك استراتيجي للحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال

شارك بنك الرياض في الحفل السنوي لرجال وسيدات الأعمال 2019، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أيلول (سبتمبر) 2019 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال وسيدات الأعمال وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.
هنأ طارق بن عبدالرحمن السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض على نجاح الحفل والمستوى المتميز الذي حظي بإعجاب الحضور، قائلا "إن مثل هذه الملتقيات الاقتصادية مهمة جدا لما يشهده قطاع الأعمال في المملكة من نمو ملحوظ وتطور على الأصعدة كافة، حيث تتيح تعميق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات العالمية والمحلية على حد سواء".
تأتي مشاركة بنك الرياض لهذا الحفل تجسيدا لالتزامه بالمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق "رؤية 2030" للتنمية المستدامة، مؤكدين بذلك حرص البنك الدائم على دعم المؤتمرات والمنتديات الهادفة إلى نمو الاقتصاد السعودي.
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