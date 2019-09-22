الروضان: بيتروس مد يده علي

أوضح زهير الروضان مدير الكرة في فريق الحزم لكرة القدم، أنه تعرض للدفع من البرازيلي بيتروس، لاعب النصر، الذي كان منفعلا خلال لقاء الفريقين الذي كسبه الحزم بهدف ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "بيتروس كان يتحدث مع الحارس الجزائري مالك عسله، والمغربي إدريس فتوحي، حاولت إنهاء الأمر قبل الذهاب إلى غرفة الملابس، لكنه مد يده على مرأى ومسمع الحكم الرابع الذي سألته لماذا لم يتخذ الإجراء اللازم تجاهه، فرد علي بأن ضربته لم تكن قوية"، متابعا "لا أفهم ما يقصده بقوية أم ضعيفة؟".

وعن الفوز التاريخي على بطل الدوري، قال "كنت متفائلا قبل المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية إن لم تكن الثلاث نقاط، فالتعادل على أقل تقدير، هذا الفوز أعاد هيبة الفريق عقب الخسارة 0 / 6 من الاتفاق، حرصنا على التصحيح بعدها مباشرة لإخراج المجموعة من الكبوة، عقدنا مع اللاعبين كثيرا من الاجتماعات الفردية والجماعية، ذكرنا لهم أن المباراة للنسيان سواء كانت الخسارة بأي رقم لأنها لا تتعدى ثلاث نقاط".

وعن الطفل الذي ظهر باكيا بعد خسارة الحزم من الاتفاق، قال "دموع الابن فيصل غالية؛ لأنه حزماوي أصيل، والآن أسعدناه بكسب نقاط النصر، تفكيرنا سينصب على لقاء ضمك، لأنه تحد صعب".