الهلال .. قمة

كرر فريق الهلال لكرة القدم فوزه على الاتحاد 3 / 1 خلال خمسة أيام فقط "الجوهرة المشعة"، بالنتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراتهما في إياب دوري أبطال آسيا في "محيط الرعب"، وبموجبها تأهل الأزرق إلى المربع الذهبي، فيما تغلب الفيصلي على الاتفاق 1 / 0، واستعاد الأهلي توازنه على حساب الفتح 2 / 0 في الجولة الرابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال المتصدر رصيده إلى (10 نقاط)، بفارق نقطتين عن الفيصلي في المركز الثاني بـ (8 نقاط)، الأهلي (7 نقاط) أمام النصر بفارق الأهداف، وتوقف رصيد الاتفاق عند (6 نقاط)، والاتحاد (3 نقاط).

وكسب الاتحاد مبلغ المليون ريال بحضور جماهيري بلغ 43783 مشجعا، الفتح بـ 14 ألف مشجع، والاتفاق بـ8213 مشجعا.

وتفوق الهلال بهدفين للبرازيلي كارلوس إدواردو "صاحب رشة الملح" بتسديدة على الطائر (15)، والآخر من كرة مرتدة من الحارس فواز القرني (26)، ثم سجل رومارينيو هدف تقليص الفارق للاتحاد (30)، قبل أن يسجل سيبستيان جيوفينكو الهدف الثالث للهلال بتسديدة قوية (90).

واضطر الاتحاد إلى اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالإله المالكي لتلقيه الإنذار الثاني (82).

واستعاد الأهلي توازنه بعد الخسارة أمام الوحدة 1 / 2 في الجولة الماضية وألحق بالفتح الخسارة الرابعة على التوالي بهدفين سجلهما دجانيني تافاريس(6)، والسوري عمر السومة (22)، فيما عاقب علي الخيبري لاعب الاتفاق فريقه بهدف بالخطأ في مرماه ليمنح الفوز للفيصلي (46).