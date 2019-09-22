المطلق: لقاء الحلافي أكثره دعوات

بين صالح المطلق، لاعب نادي النصر السابق، أن اللقاء الذي جمعه بعبدالرحمن الحلافي، المشرف العام على فريق النصر لكرة القدم، بين شوطي المباراة التي خسرها الأصفر أمام الحزم 1 / 0، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فرضته المصادفة، وقال لـ "الاقتصادية" هذه أول مرة ألتقي فيها الحلافي، لم يكن لقاء مرتبا بل مجرد مصادفة، ولم يستغرق سوى دقيقتين".

وتابع "لم نتحدث كثيرا باستثناء دعوات التوفيق للنصر، في شوط اللعب الثاني، حينها كان اللاعبون قد بدأوا في العودة إلى أرضية الملعب، فذكر لي أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قد يمنح الفرصة لمختار علي، الوافد الجديد من الدوري الهولندي، سألته عن اللاعب، وأشار إليه، وهذا كل ما حدث، ولا يوجد أي شيء آخر".

يشار إلى أن النصر سيعاود تدريباته اليوم بعد أن منح المدرب البرتغالي اللاعبين راحة مدتها 24 ساعة بعد الفراغ من لقاء الحزم.