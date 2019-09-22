إقالة سييرا .. تطبخ

رجحت المصادر لـ"الاقتصادية"، اتجاه إدارة نادي الاتحاد إلى إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، بعد الهزيمة من الهلال 3 / 1، في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعوض سييرا، أحد الثنائي الوطني محمد أمين "هو الأقرب" أو محمد العبدلي، مؤقتا إلى حين التعاقد مع مدرب جديد، بعد المطالبات الجماهيرية الكثيفة بتغيير الجهاز الفني على أثر ثلاث هزائم متتالية، أمام ضمك 2 / 1، في الجولة الثالثة من الدوري، فالهلال 3 / 1 على إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، قبل خسارة الأمس، حيث يملك مباراة مؤجلة مع التعاون، علما بأنه رصيد النقطي توقف عند ثلاث نقاط.

وكان التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب الاتحاد، قد وجه رسالة للجماهير بالهدوء والصبر على الفريق حتى يعبر أزمته الحالية، مشيرا إلى أنه لم يحصد سوى ست نقاط في النصف الأول من الدوري، لكنه نجح في التعويض خلال النصف الثاني. يشار إلى أن الاتحاد أنهى التعاقد مع اللاعب الفلسطيني لويس خيمينيز بعد الخسارة الأولى من الهلال قبل خمسة أيام، إثر الغضب الجماهيري على أدائه، ولعدم تقديمه المستوى المأمول منه.