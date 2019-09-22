الخروج لشراء الماء .. ممنوع

تذمرت الجماهير الحاضرة لقاء الاتفاق والفيصلي 0 / 1 في الجولة الرابعة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من منعها من الخروج من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لشراء مياه للشرب بعد انتهاء الكمية المتوافرة لديها بين الشوطين.

وأصر مسؤولو "صلة" المنظمون عند بوابات الملعب، على عدم الخروج، مهددين بأن من يفعل لن يعود مرة أخرى إلى مكانه.

وعلل المنظمون رفضهم خروج الجماهير، حتى لا يدخل أكثر من مشجع إلى الملعب بتذكرة واحدة.

إلى ذلك، شهد الركن الخاص بالتصوير السينمائي في فعاليات اليوم الوطني في الملعب ازدحاما كثيفا من مختلف الجماهير من أجل التقاط صور تذكارية.

وزود الركن بشاشة يبلغ طولها مترين، وإضاءة عالية الجودة وسجادة حمراء يقف عليها المشجع ويحمل في يده أعلاما وطنية، ومن ثم تلتقط له صورة تسلم له فوريا دون مقابل.

شاركت الجماهير بكثافة في فعاليات اليوم الوطني التي نظمتها المسؤولية الاجتماعية في الاتفاق والبالغ عددها عشر فعاليات متنوعة.

والتقت "الاقتصادية" ممرضات من الجنسية الفلبينية، موجودات ضمن عدد كبير من المقيمين، حيث أشارت ناهيم سنتالون إلى أنها تحضر في كل مرة مثل هذه الفعاليات، ولمساندة الاتفاق.

وكانت المسؤولية الاجتماعية قد وضعت جوائز للمشاركين أبرزها مبالغ نقدية، أطقم ذهب، شاشة TV، أجهزة آيفون جولد، الفعاليات المجانية، قسائم مجانية للمتجر، تذاكر طيران إلى دبي، وأجهزة بلاي ستيشن.