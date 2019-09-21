الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو": الهجمات الإجرامية لم تؤثر في أعمالنا .. بتنا أقوى من ذي قبل

أكد المهندس أمين الناصر الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية في رسالة لموظفي الشركة، أن "أرامكو" باتت بعد الهجمات على معاملها النفطية في بقيق وخريص في 14 أيلول (سبتمبر) الجاري، "أقوى من ذي قبل".

بحسب "رويترز"، قال الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للسعودية الذي يحل في 23 من أيلول (سبتمبر)، "لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، لكنه كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية "أرامكو السعودية" أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا".

وتابع قائلا في رسالته "وبات وطننا العزيز، ومنه نحو 70 ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل".

وأشار الناصر إلى أثر التحرك السريع لاحتواء الحرائق وبدء أعمال الإصلاحات، وقال "إنه أدى إلى تحجيم أثر الهجمات في سوق النفط والاقتصاد العالمي".

وقال في الرسالة "هذه الهجمات الإجرامية لم تؤثر في أعمال "أرامكو السعودية" فقط، بل امتد أثرها التخريبي إلى زعزعة أسواق الطاقة العالمية، وتهديد أمن الطاقة العالمي، والإضرار بالاقتصاد العالمي على حد سواء".

وتابع "وقد كانت استجابتنا للأحداث غير مسبوقة في سرعتها ومرونتها وثباتها.. وقد تمكنا من استئناف إنتاج خريص خلال 24 ساعة من وقوع الهجوم، واستأنفنا الإنتاج في معامل بقيق بعدها، ونحن نتوقع عودة الإنتاج إلى مستوياته السابقة نهاية الشهر الجاري".

وأضاف "أثبتت هذه الأحداث الجسيمة أن موثوقية المملكة ممثلة هنا في "أرامكو السعودية" راسخة وقوية، وأهل للاعتماد عليها مهما كانت الظروف".

وقال الناصر في الرسالة "لم تتخلف المملكة ممثلة في "أرامكو" عن الوفاء بأي التزام عليها لأي عميل من عملائها الدوليين"، مبينا أن الشركة ستستمر في الوفاء بمهمتها بتوفير الطاقة التي تحتاج إليها الأسواق العالمية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد الثلاثاء الماضي أن السعودية استعانت بمخزوناتها للحفاظ على تدفق إمدادات النفط لعملائها داخل وخارج المملكة.

وكان ديفين جيجان، مدير إدارة معلومات النفط العالمية في شركة "جينسكيب" المتخصصة في تقديم المعلومات عن قطاع الطاقة، قال "إن شركة أرامكو استعادت نحو 60 في المائة من القدرات الإنتاجية لمنشآتها النفطية"، بحسب "الألمانية".

وذكرت شركة "جينسكوب" أن "أرامكو" تنتج الآن نحو 3.34 مليون برميل يوميا من هذه المنشآت.