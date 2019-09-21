انخفاض نمو إنتاج الفحم في الصين الشهر الماضي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين انخفاض نمو إنتاج الفحم الخام في البلاد خلال شهر أغسطس الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وبحسب المصلحة، تم إنتاج نحو 320 مليون طن من الفحم الخام الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة 12.2 بالمئة في يوليو الماضي.

واستوردت البلاد 32.95 مليون طن من الفحم الشهر الماضي، بارتفاع بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي، بنمو أسرع من نظيره المسجل في يوليو الماضي عند 13.4 بالمئة.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أنتجت الصين 2.41 مليار طن من الفحم الخام، بارتفاع بنسبة 4.5 بالمئة، فيما بلغت واردات الفحم 220.28 مليون طن، بارتفاع بنسبة 8.1 بالمئة.