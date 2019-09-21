بالفنون وعروض الأزياء التراثية .. «الترفيه» تطلق فعاليات اليوم الوطني

انطلقت أمس الأول أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني الـ"89 " للمملكة في عديد من مدن ومحافظات، حيث شهد المواطنون والمقيمون الفعاليات المتنوعة.

ففي محافظة جدة وتحت شعار "الهمة حتى القمة"، استضاف شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش، بداية الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعدد من المناطق ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغان وطنية في المسرح الموسيقي.

كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال لمشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة، واختتمت بالألعاب النارية التي أضاءت سماء المكان، ونالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.

وتضمنت الفعاليات، التي تلبي شرائح المجتمع بكل فئاته العمرية، العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي، ومنصة للفنانين واستعراضات وأهازيج وطنية تقدمها فرق فلكلورية، إضافة إلى العرضة الشعبية، والورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال، متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة، وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، كما تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى المأكولات، كما يضم موقع الاحتفالات أركانا للتصوير، وأخرى للأسر المنتجة، وعربات متنقلة ولوحات ثابتة تبرز عددا من الكلمات الوطنية.

وفي منطقة تبوك، انطلقت فعاليات اليوم الوطني الـ89، بـ"ملتقى الهمة" الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه في جميع مناطق المملكة.

واحتضنت شركة تبوك للتنمية الزراعية فعاليات الملتقى، الذي استعرض فيه خمسة شباب قصصهم الناجحة وأفكارهم الملهمة والرامية إلى تحفيز شباب المنطقة، ودفعهم نحو الإبداع والتميز، كخلاصة تجربة حياتية ومهنية وعلمية مختلفة.

واستعرض الشباب في أوراق عملهم، مجموعة متنوعة من الموضوعات في عدة مسارات، بما في ذلك الصحة وجودة العمل، وهندسة المدن وريادة الأعمال في عديد من المجالات، حيث أتاحت الفعالية منصة تفاعلية، تحدث فيها المشاركون عن رحلاتهم وتجاربهم الملهمة في الحياة العملية، كما شهدت حوارا مفتوحا حول تنمية روح الطموح والتحدي لدى الشباب، من خلال تبادل الأفكار والخبرات وكيفية مواجهة التحديات، وإبراز أسباب ووسائل التميز التعليمي والمهني.

وجاءت ورقة الشابة السعودية فرح الشمري، بعنوان "قيادة فرص البدايات"، فيما جاءت ثاني أوراق العمل بعنوان "الخروج من المادية" التي ألقاها الشاب أحمد العنزي، وتحدث فيها عن أهمية العمل التطوعي المنظم، ثم تناول الشاب أحمد الكاشقري "جودة الأعمال" في حديث نوه فيه بأهمية النظريات الإدارية الهادفة إلى مفهوم الجودة والتميز.

أما في عرعر، فانطلقت أمس أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه، وذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حي المساعدية تحت شعار "الهمة حتى القمة".

وتنوعت الفعاليات التي شملت جميع الفئات العمرية بين العروض المتجولة، والمسرح الموسيقي والفرق الشعبية، وعربات الطعام المتنقلة، والأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.

يذكر أن فعاليات اليوم الوطني تستمر حتى 23 أيلول (سبتمبر) في مدن ومحافظات المملكة.