الخرعان: احتفالي بـ «الأوسمة»

أوضح ناصر الخرعان، أن حضوره مباراة فريق النصر لكرة القدم، والحزم، في جولة "همة حتى القمة"، في المرحلة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جاءت بدعوة من إدارة المستضيف تكريما له لظهوره منذ أكثر من موسم بزي الملوك السابقين للسعودية تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ89، وقال لـ"الاقتصادية": فكرة ارتداء الزي الوطني السعودي في هذه المناسبة، ليست وليدة اليوم، بل تقليد أحرص عليه في كل عام، فقد تلقيت خلال مشاركاتي السابقة دروعا وأوسمة أحرص على ارتدائها ضمن الزي الوطني في مثل هذه المناسبات"، عادا حضوره من الأفلاج، للمشاركة في الفعاليات المصاحبة لجولة "همة حتى القمة"، تأتي تعبيرا عن حبه وانتمائه للوطن، كما تفاعل الكثيرون مع الزي بالإعجاب والتقاط الصور التذكارية معه.