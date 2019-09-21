النصـــر .. للحــزم

لم يفق فريق النصر لكرة القدم من صدمة الخروج من دوري أبطال آسيا على يد السد القطري 1 / 3 إيابا رغم فوزه 2 / 1 ذهابا، إلا وتلقى صدمة جديدة بالخسارة من الحزم 0 / 1، فيما قفز العدالة قفزة قوية بعد أن تغلب على ضيفه أبها 2 / 1، كما واصل الوحدة انطلاقته بفوزه على مضيفه الفيحاء 1 / 0 في الجولة الرابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العدالة رصيده إلى (7 نقاط) في المركز الثاني مؤقتا خلف الهلال (7 نقاط) ومتقدما عن النصر بفارق الأهدف (7 نقاط)، الوحدة (6 نقاط)، والحزم (4 نقاط)، بينما تجمد الفيحاء عند (5 نقاط)، وأبها (4 نقاط).

وحاز النصر مليون ريال بعد أن بلغ الحضور 11017 مشجعا، العدالة بحضور 12640 مشجعا، وأخيرا الفيحاء بحضور 4237 مشجعا.

على أرضه وبين جماهيره، كان النصر على موعد مع صدمة أخرى، حيث واصل نزيف النقاط في الدوري وصلت إلى أربع نقاط من التعادل مع الشباب دون أهداف، والخسارة أمام الحزم "الذي خسر من الاتفاق 0 / 6"، بهدف سجله كارلوس ستراندبيرج (14)، احتسبه الحكم بعد الرجوع إلى نظام حكم الفيديو المساعد، حيث سبقته إشارة من حامل الراية بوجود تسلل.

وعوض العدالة خسارته الماضية أمام التعاون 2 / 3، بفوز مستحق على أبها هو الثاني له بعد أن كسب ضمك 4 / 0، وتعادل قبلها أمام الأهلي 1/1.

وافتتح السنغالي أليو سيسي التسجيل للعدالة (4)، وتعادل صالح آل عباس لأبها (30) بيد أن تشارلز أندريا رجح كفة العدالة (48).

العدالة خسر جهود حارسه التونسي أيمن المثلوثي الذي خرج مصابا ليحل محمد المقهوي بديلا له (65).

واستهل المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو مشواره مع الوحدة الذي واصل حصد النقاط "بعد الفوز على الأهلي 2 / 1"، أتبعه بفوز جديد على الفيحاء بهدف سجله الأسترالي كريج جودوين (78).