النصر .. الدخول يدويا ثم مجانيا

أجبر تعطل البوابات الإلكترونية في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، إلى إدخال الجماهير يدويا ثم مجانيا بعد انطلاق مباراة النصر والحزم أمس في الجولة الرابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بـ15 دقيقة. واضطرت إدارة ملعب "درة الملاعب" إلى حل تزاحم الجماهير منذ وقت مبكر بعد فشل النظام الإلكتروني إلى فتح البوابات العادية، بعد توفير الجهاز الإلكتروني لطبع التذاكر وبيعها للجماهير عبر منافذ البيع الموجودة في الملعب، ومن ثم إدخالهم يدويا بأعداد قد تتجاوز 200 إلى 400 مشجع دفعة واحدة، كون "قارئ التذاكر" لم يستطع قراءتها، وبالتالي فشلت عملية إحصاء عدد التذاكر أو الموجودين على المدرجات.

يشار إلى أن إدارة النصر وعبر الموقع الإلكتروني اشترت 10900 تذكرة لتشجيع الجماهير على الحضور من أجل ضمان المليون ريال، وتمكن حاملوها من الدخول عبر البوابات الإلكترونية الثماني، دون أن يحدث أي إشكالية في قراءتها، على عكس ما حدث في التذاكر التي بيعت عبر منافذ البيع في الملعب كونها لم تدخل في النظام الإلكتروني.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة سمحت بعد انطلاق المباراة للجماهير بالدخول مجانا، تفاديا للزحام والتكدس أمام البوابات بشكل كبير، حيث بلغ عدد الحضور 11017 مشجعا.