مدرب النصر: غبنا ذهنيا

برر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر لكرة القدم، الخسارة المفاجئة التي تعرض لها فريقه أمام الحزم 0 / 1، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بأن كتيبته كانت خارج المباراة ذهنيا في كثير من أجزائها، وقال "بعد الهدف الذي سجله الضيوف حاولت تنظيم الصفوف أملا في العودة إلى المسار الصحيح، لكن لم نوفق، اضطررنا للعب على الكرات العرضية"، مدافعا عن لاعبه فهد الجميعة، بعد الانتقادات التي طالته، وقال "لا يلعب وحده في الفريق، الخسارة يتحملها الجميع، سنبدأ العمل على تصحيح الأخطاء، يجب أن نمضي قدما".

من جهته، قال الروماني دانيال إيسايلا مدرب الحزم "عوضنا الخسارة من الاتفاق 0 / 6، في الجولة الماضية، بفوز مهم أمام النصر، درسنا الخصم بشكل جيد طوال الأسبوع الماضي، استطعنا الانتصار من خلال التكتيك، الانضباط، والعمل بشكل جماعي".