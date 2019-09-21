الدخيل: خروج آل مغني .. إساءة وتجريح

أكد الدكتور عبدالله الدخيل عضو إدارة نادي النصر السابق، أنه ضد خروج سعد آل مغني العضو الذهبي إعلاميا، وقال "ليس من المنطق أن يكون العضو الذهبي أو العادي مطلعا على كل صغيرة وكبيرة في عمل الإدارة، كما أن التدخل في عملها ليس من واجباته، وأختلف مع آل مغني في هذا الجانب، والظهور الإعلامي للإساءة فيه تجريح ويضر باستقرار الفريق ويفرح الخصوم".

وتابع "هناك من رجال النصر من اكتفى بالابتعاد الهادئ بعيدا عن الضجة الإعلامية في حال لم تعجبه بعض الآراء أو لم يتوافق مع إدارة النادي، أو أنه لم يستطع الدعم أكثر لظروف مالية خاصة، دون البحث عن سبب مفتعل منه شخصيا ليظهر بمظهر آخر".

وأشار إلى أن عدم رد إدارة النادي إعلاميا والاكتفاء بالطرق القانونية يعد خطوة موفقة، وهي بذلك تحفظ للكيان مكانته ضد كل من يحاول سحبها إلى خارج ملعبها لأهداف ضارة، وقال "حتى الرد على موضوع اللاعب المغربي نور الدين أمرابط ليس من المنطق والحكمة أن أرد على تصريح للأمير منصور بن مشعل المشرف على كرة القدم في الأهلي وهو في الأصل لا يملك الحقيقة حسب تصريحه بكلمة أعتقد، فهناك لبس في الموضوع، فلا رد في شك".

وختم "الفريق مستقر فنيا وإداريا، ولا ينقصه إلا دعم الجمهور، وعلينا ألا ننتظر السقطة على أحر من جمر لإثبات آراء شخصية".