ترمب يفرض عقوبات على النظام المصرفي الإيراني .. ويؤكد: طهران أفلست

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما"، وأن طهران أفلست.

وبحسب "الفرنسية"، صرح ترمب من المكتب البيضاوي في واشنطن "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. هذا الأمر حصل للتو. لم نفعل ذلك أبدا على هذا المستوى".

وردا على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران، قال ترمب "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة.. إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

وأشار ترمب إلى أن هذه العقوبات فرضت ردا على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحملت واشنطن مسؤوليتها لطهران.

وأضاف ترمب أنه على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم، معلنا أن بلاده الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "جاهزة دائما" لعمل عسكري ضد إيران، لافتا إلى أنه سيناقش الخيارات المتاحة بشأن إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء.

والتقى ترمب أمس مستشاريه للأمن القومي لبحث مزيد من الردود على الهجمات على المنشآت النفطية السعودية، التي تلقي الولايات المتحدة مسؤوليتها على إيران.

بدوره، أفاد ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، أن البنك الوطني الإيراني آخر مصدر أموال لطهران، وأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

وتعمل واشنطن حاليا على عزل إيران ماليا بشكل كلي، ووفقا لوكالة أنباء "بلومبيرج"، أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن الخطوة ستقلص التمويل بالنسبة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة.

وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين، وأن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور.

وحذرت الخزانة الأمريكية الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية"، مضيفة أن العقوبات تستهدف الضغط على نظام إيران القمعي، وستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.

والبنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترمب عقوبات هو مصرف خاص، وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، ويوظف أكثر من 39 ألف شخص، ولديه أيضا نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج.

وأعلن ترمب الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة من العقوبات، التي ستفرض على إيران وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

ووصفها حينها بأنها "عقوبات مؤثرة"، وأشار إلى أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير، فيما تعد هذه الخطوة الأمريكية، الأولى من نوعها تجاه إيران، بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية السبت الماضي.