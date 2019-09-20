الصين تملك إجمالي مخزونات نفط يكفي 80 يوما

قالت مسؤول في الإدارة الوطنية للطاقة اليوم الجمعة إن الصين تملك مخزونات نفط تكفي نحو 80 يوما بما في ذلك المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ومخزون النفط لدى شركات النفط، والمخزونات التجارية.

وقال لي فولونج رئيس التطوير والتخطيط في الإدارة الوطنية للطاقة إن الصين ستكمل تشييد المرحلة الثانية من مخازن النفط الاستراتيجية في 2020.

وقال تشانغ جيان هوا مدير الإدارة إن الهجمات بطائرات مسيرة على السعودية في الآونة الأخيرة لن تؤثر على إمدادات الصين من النفط.