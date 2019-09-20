تباطؤ وتيرة التضخم في اليابان بأقل مستوى منذ عامين

أعلنت اليابان اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي في غسطس، بأبطأ معدل زيادة في عامين ، رغم التوقعات المتفائلة للبنك المركزي.

ولا تزال هذه القراءة بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي في أبريل 2013 .

وجاءت الزيادات الأخيرة في معدل التضخم مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية ، لكن في أغسطس، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.3% حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس أن معدل التضخم في البلاد "يحتمل أن يرتفع على نحو تدريجي صوب نسبة 2%".

ومع ذلك، راجع البنك في يوليو توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي المنتهي في مارس 2020، متوقعا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% مقارنة بـ 0.9% زيادة قدرها البنك في أبريل.

ولا يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى المعدل المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 المنتهي في مارس 2022 . ويتوقع أن يرتفع المعدل لذلك العام إلى نسبة 1.6%.