تباطؤ وتيرة التضخم في اليابان بأقل مستوى منذ عامين

أعلنت اليابان اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي في غسطس، بأبطأ معدل زيادة في عامين ، رغم التوقعات المتفائلة للبنك المركزي.
ولا تزال هذه القراءة بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي في أبريل 2013 .
وجاءت الزيادات الأخيرة في معدل التضخم مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية ، لكن في أغسطس، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.3% حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وقال البنك المركزي في بيان يوم الخميس أن معدل التضخم في البلاد "يحتمل أن يرتفع على نحو تدريجي صوب نسبة 2%".
ومع ذلك، راجع البنك في يوليو توقعاته بشأن التضخم للعام المالي الحالي المنتهي في مارس 2020، متوقعا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% مقارنة بـ 0.9% زيادة قدرها البنك في أبريل.
ولا يتوقع البنك أن يصل التضخم إلى المعدل المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 المنتهي في مارس 2022 . ويتوقع أن يرتفع المعدل لذلك العام إلى نسبة 1.6%.
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