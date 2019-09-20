الحكم على رئيس السلفادور السابق بالسجن في قضية رشوة

قال مكتب المدعي العام يوم الخميس إن محكمة أصدرت حكما بالسجن عامين على رئيس السلفادور السابق إلياس أنطونيو السقا بعد إدانته بالرشوة.

وقال المكتب إن المحكمة وجدت السقا، الذي يقضي الآن عقوبة السجن 10 أعوام لتورطه في إهدار المال العام وغسل أموال، مذنبا بتقديم رشوة لموظف محكمة مقابل الحصول على معلومات عن دعوى قضائية مُقامة ضده.

وسينظر قاض فيما ما إذا كان العامان اللذان صدرا في حقه بالسجن سيضافان إلى عقوبته الحالية.