مثل اليابان .. منطقة اليورو مقبلة على تسهيل كمي بلا نهاية

كل الأنظار كانت على فرانكفورت عندما قدم البنك المركزي الأوروبي تسهيلا مفتوحا كان مصمما لكسب بعض الوقت، من خلال أسعار الفائدة السلبية الراسخة وعملة ضعيفة، إلى أن يحين وقت الوصول النهائي للتحفيز من المالية العامة. على الأقل هذه كانت الفكرة.

رد فعل السوق الأولي الأكثر دلالة في أعقاب بيان السياسة من البنك المركزي الأوروبي (تبعه المؤتمر الصحافي لماريو دراجي) كان صعودا حادا في أسعار السندات، بقيادة إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال. انخفضت عوائد السندات الإيطالية لأجل عشرة أعوام إلى مستوى قياسي بلغ 0.75 في المائة، قبل تقليص جزء كبير من ذلك الانخفاض. في المقابل، عوائد السندات الأساسية لأجل عشرة أعوام بقيادة السندات الحكومية الألمانية، عكست انخفاضات سابقة لترتفع قليلا.

كما لاحظ كثيرون، البنك المركزي الأوروبي فتح المجال "لتسهل كمي إلى ما لا نهاية وما وراء ذلك"، يميل إلى توجيه المشترين نحو مناطق العوائد الإيجابية في سوق السندات في منطقة اليورو. وإلى أن يعود التضخم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، سيتم طرح برنامج التسهيل الكمي بوتيرة 20 مليار يورو شهريا ـ اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) ـ ولا يوجد تاريخ محدد لنهايته.

أندرو مولينر، مدير محفظة في "جانوس هندرسون إنفسترز"، أشار إلى التالي: "نظرا للحالة المتقلبة لاقتصاد منطقة اليورو، هذا الوعد بالحفاظ على برنامج التسهيل الكمي إلى أن ترتفع ارتفاع أسعار الفائدة، أمر جيد مثل برنامج تسهيل كمي إلى الأبد. أوجه التشابه مع اليابان واضحة".

في الواقع، خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 في المائة و1.2 في المائة، على التوالي. كذلك تم تقليص التوقعات للتضخم في عام 2019 إلى 1.2 في المائة، وخفضها 40 نقطة أساس إلى 1.0 في المائة عام 2020.

القضية الأساسية لاجتماع يوم الخميس من الأسبوع الماضي كانت أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إلى منطقة سلبية قياسية، بمقدار عشر نقاط أساس إلى سالب 0.50 في المائة، وإدخال نظام من الرسوم المتدرجة على الودائع المصرفية، لتخفيف الألم على المصارف، وتحديد فترة مطولة من السياسة النقدية السهلة (يطلق عليها الإرشاد المتقدم) واستئناف برنامج التسهيل الكمي.

البنك المركزي الأوروبي حقق تلك النتيجة، لكن معنويات السوق دائما "تريد مزيد" من الأمور المؤكدة كما ناشد فيما مضى أوليفر تويست. كان بعضهم يطالب بخفض 20 نقطة أساس وعمليات شراء شهرية أكبر من السندات، على الرغم من أنه بدا أن برنامج التسهيل الكمي المفتوح سيعوض المطالبات من أجل مبلغ أكبر شهريا.

تداعيات السوق الناتجة عن اجتماع الخميس كانت المزيج المعتاد ما بعد بيان البنك المركزي، المتمثل في التداول المتقطع للسندات وسعر صرف اليورو، إلى جانب التقلب الملحوظ في أسعار أسهم الشركات المالية عبر مؤشر ستوكس بانكس. في نهاية الجلسة، ارتفعت أسواق أسهم منطقة اليورو الرائدة بشكل متواضع، حيث تصدر مؤشر شركات المنافع "ستوكس يوروب 600 يوتيليتز" Stoxx Europe 600 Utilities القائمة يوم الخميس بارتفاعه 1.4 في المائة. عوائد أرباح الأسهم بنسبة 4.89 في المائة للقطاع توضح لنا السبب.

أندرو ويلسون من "جولدمان ساكس" لإدارة الأصول لخص حزمة التسهيل كالتالي: "خفض (البنك) أسعار الفائدة بشكل أقل من المتوقع، مع حجم أقل من المتوقع لعمليات شراء الأصول الشهرية تمت موازنته إلى حد ما من خلال تعزيز الإرشاد المتقدم والطبيعة المفتوحة لبرنامج التسهيل الكمي المستأنف".

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو قصيرة الأجل بشكل حاد. السندات الألمانية والفرنسية والإيطالية والهولندية لأجل عامين ارتفعت أكثر من عشر نقاط أساس. هذا دلالة على توقعات السوق التي مفادها أن رسوم البنك المركزي الأوروبي المتدرجة للودائع المصرفية تعني أن هذه المؤسسات ستشتري عددا أقل من السندات الحكومية قصيرة الأجل.

هذا دفع "يوني كريديت" إلى القول: "يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو مجرد رد فعل تلقائي، أم توقعات منخفضة بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، أم عيبا أكثر جوهرية في إطار عمل نظام الرسوم المتدرجة. نحن لا نعرف حتى الآن".

منحنى العوائد الأكثر ثباتا على المدى الطويل لا يفعل شيئا يذكر لتعزيز ربحية المصارف. في الواقع المشكلة الحقيقية التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي تبقى الفشل في تنظيف القطاع المصرفي. التناقض مع الولايات المتحدة ومصارفها منذ عام 2009 عميق.

هناك شخص واحد من الواضح أنه غير راض عن تصرفات البنك المركزي الأوروبي هو دونالد ترامب، الذي اشتكى عبر منبره العام المتمثل في تويتر.

دراجي كرر تصريحاته السابقة بشأن السياسة والعملة، قائلا: "لدينا تفويض. نحن نسعى لتحقيق الاستقرار في الأسعار. نحن لا نستهدف أسعار الصرف".

مع ذلك، خطر إجراء تجاري من الولايات المتحدة ضد منطقة اليورو يبدو مرتفعا وفرض رسوم جمركية هو أحد أشكال التدخل في العملة.

جورج سارافيلوس من "دويتشه بانك" يعتقد أن "حماس دراجي الأخير" يعني "أننا شهدنا المرحلة المنخفضة من اليورو". ويضيف: "الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واللجوء إلى سياسة دولار نشطة أكثر، ومزيد من التسهيل من الاحتياطي الفيدرالي، كل هذا يجعل ديناميكيات الدولار أكثر سلبية في العام المقبل. لكن من السابق لأوانه اتخاذ وجهة النظر هذه اليوم، ونعتقد أن سعر صرف اليورو/الدولار سيبقى ثابتا في حدود 1.10".

الأمر المهم كان تكرار دراجي للحجة بأن هناك ضرورة لاتخاذ تدابير من المالية العامة: "الآن حان الوقت لتتولى سياسة المالية العامة السيطرة".

هذا يؤكد بوضوح حدود السياسة النقدية ويسلط الضوء على التحدي الذي ستواجهه كريستين لاجارد بمجرد أن تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي في تشرين الثاني (نوفمبر).

لكن كما يلاحظ مارك أوستفالد، من ADM، الطوالع ليست جيدة بالنسبة للتحفيز من المالية العامة: "كما شهدنا بالأصل في مناقشة ميزانية عام 2020 لألمانيا الأسبوع الماضي، هذه الدعوة لن تلقى آذانا صاغية على الإطلاق، كما كان الحال منذ أن دعا إليها دويسنبرج أول مرة قبل 20 عاما".

مع ذلك، الدعوات لاتخاذ إجراءات كبيرة في المالية العامة لن تتلاشى والانكماش الأعمق يدعم فقط الحاجة الملحة إلى نشر التدابير من المالية العامة، أو الإجابة عن سؤال مهم طرحه أندرو مولينر جاء فيه: "كريستين لاجارد في طريقها لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي وماريو دراجي في طريقه للخروج منه، ورئيس مفوضية جديد سيأتي قريبا، يتم وضع قطع الشطرنج في المكان المناسب من أجل مثل هذا التحول إلى سياسة المالية العامة. السؤال الذي نطرحه هو هل سيكونون على استعداد لفعل كل ما يلزم؟".

يبدو أن هذا كان هامشيا بالنسبة للبعض في سوق سندات منطقة اليورو، بالحكم من الارتفاع في العوائد من أدنى مستوياتها السابقة يوم الخميس.