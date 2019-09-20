"موديز": عودة إنتاج النفط السعودي سريعا تظهر درجة عالية من الصمود

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعا، بعد الهجوم على منشآت نفطية لها مطلع الأسبوع، ستُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة.

وبحسب ما ذكرت "رويترز" قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أمس الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاجها النفطي بنهاية سبتمبر. وأدى الهجوم على منشأتين تابعتين لـ"أرامكو" في بقيق وخريص، بما في ذلك أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.

وقال أليكس بيرجيسي نائب رئيس "موديز"، "يبرز الهجوم انكشاف السعودية على مخاطر جيوسياسية... ورغم من ذلك، فإن القدرة على استعادة الإنتاج سريعا إلى مستوياته المعتادة، إذا تأكدت في وقت لاحق هذا الشهر، ستُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة".