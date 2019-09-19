الجبير: الاعتداء الآثم امتداد لسياسات إيران العدوانية

قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، إن استهداف «بقيق وخريص» بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعد اعتداء على العالم من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية. وأضاف الجبير في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن هذا الاعتداء الآثم يعد امتدادا لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية. وأردف الجبير قائلا إن التهاون مع إيران سيشجعها على ارتكاب مزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة.