خادم الحرمين: العمل الإجرامي يستهدف إمدادات الطاقة العالمية .. والمملكة قادرة على التعامل مع آثاره

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البارحة في جدة، عمران خان رئيس وزراء باكستان.

وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية "الوزير المرافق"، ومحمد الجدعان وزير المالية، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ونواف المالكي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان.

كما حضره من الجانب الباكستاني، مخدوم شاه قريشي وزير الشؤون الخارجية، وعبدالحفيظ شيخ مستشار رئيس الوزراء، ورجاء علي إعجاز سفير باكستان لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.