النمو القوي يدفع المركزي النرويجي لرفع معدل الفائدة للمرة الثالثة 

أعلن البنك المركزي النرويجي اليوم رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة ليبلغ 1.5%، معللا قراره بالنمو" القوي" للاقتصاد النرويجي.

ويشار إلى أن هذه ثالث مرة يرفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة من مايو الماضي.

ومع ذلك، قال البنك إنه من غير المرجح رفع معدل الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب، مشيرا إلى انخفاض معدلات الفائدة الأجنبية " والغموض المحيط بتوقعات النمو العالمية"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال محافظ البنك اويستين اولسين " التقييم الحالي للمجلس التنفيذي للتوقعات وموازنة المخاطر يشيران إلى أنه من المرجح بصورة كبيرة أن تبقى سياسة معدل الفائدة عند هذا المستوى خلال الفترة المقبلة".