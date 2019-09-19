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الأسهم السعودية تشهد تداولات بقيمة 4.88 مليار ريال خلال فترة التداول على سعر الإغلاق

*ماجد الخالدي من الرياض

شهد السوق السعودي اليوم بدء المرحلة الرابعة لضم السوق لمؤشر "فوتسي راسل" وكذلك المرحلة الثانية والأخيرة لمؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة.

 وكانت "تداول" قد أعلنت تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط اليوم الخميس.

وبلغ حجم التداول خلال فترة المزاد نحو 4.88 مليار ريال، حيث تمت على نحو 136.28 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 57.5 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 8.5 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات قد تمت على أسهم شركة سابك حيث تم تنفيذ صفقة بقيمة 511.3 مليون ريال ، تلاه صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي بنحو 497.8 مليون ريال، ثم صفقة على البنك الأهلي بنحو 408.7 مليون ريال.

 

الاسم

الحجم

السعر

القيمة

سابك

5,570,506

91.8

511,372,451

الراجحي

7,990,827

62.3

497,828,522

الاهلي

8,886,608

46.0

408,783,968

الاتصالات

2,612,349

105.0

274,296,645

الرياض

8,297,391

23.4

194,158,949

سافكو

1,954,998

82.0

160,309,836

سامبا

5,086,154

28.3

143,683,851

مصرف الإنماء

5,521,825

21.9

120,817,531

الاتصالات

1,134,372

105.0

119,109,060

جرير

741,163

159.6

118,289,615

ينساب

2,142,411

52.0

111,405,372

الراجحي

1,772,444

62.3

110,423,261

معادن

2,124,454

45.5

96,662,657

المراعي

1,800,999

51.0

91,850,949

دار الأركان

6,395,389

12.0

76,744,668

اتحاد اتصالات

3,197,208

23.7

75,837,774

كهرباء السعودية

3,239,874

21.0

68,037,354

كيان السـعودية

6,465,451

10.1

65,301,055

الجزيرة

4,698,080

13.8

64,645,581

مجموعة صافولا

2,010,402

31.2

62,624,022

الاتصالات

538,124

105.0

56,503,020

البلاد

2,001,942

26.9

53,852,240

المجموعة السعودية

2,326,337

22.3

51,970,369

التعاونية

565,287

69.6

39,343,975

زين السعودية

3,054,142

12.0

36,710,787










 

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