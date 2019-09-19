الأسهم السعودية تشهد تداولات بقيمة 4.88 مليار ريال خلال فترة التداول على سعر الإغلاق

شهد السوق السعودي اليوم بدء المرحلة الرابعة لضم السوق لمؤشر "فوتسي راسل" وكذلك المرحلة الثانية والأخيرة لمؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة.

وكانت "تداول" قد أعلنت تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط اليوم الخميس.

وبلغ حجم التداول خلال فترة المزاد نحو 4.88 مليار ريال، حيث تمت على نحو 136.28 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 57.5 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 8.5 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات قد تمت على أسهم شركة سابك حيث تم تنفيذ صفقة بقيمة 511.3 مليون ريال ، تلاه صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي بنحو 497.8 مليون ريال، ثم صفقة على البنك الأهلي بنحو 408.7 مليون ريال.

الاسم الحجم السعر القيمة سابك 5,570,506 91.8 511,372,451 الراجحي 7,990,827 62.3 497,828,522 الاهلي 8,886,608 46.0 408,783,968 الاتصالات 2,612,349 105.0 274,296,645 الرياض 8,297,391 23.4 194,158,949 سافكو 1,954,998 82.0 160,309,836 سامبا 5,086,154 28.3 143,683,851 مصرف الإنماء 5,521,825 21.9 120,817,531 الاتصالات 1,134,372 105.0 119,109,060 جرير 741,163 159.6 118,289,615 ينساب 2,142,411 52.0 111,405,372 الراجحي 1,772,444 62.3 110,423,261 معادن 2,124,454 45.5 96,662,657 المراعي 1,800,999 51.0 91,850,949 دار الأركان 6,395,389 12.0 76,744,668 اتحاد اتصالات 3,197,208 23.7 75,837,774 كهرباء السعودية 3,239,874 21.0 68,037,354 كيان السـعودية 6,465,451 10.1 65,301,055 الجزيرة 4,698,080 13.8 64,645,581 مجموعة صافولا 2,010,402 31.2 62,624,022 الاتصالات 538,124 105.0 56,503,020 البلاد 2,001,942 26.9 53,852,240 المجموعة السعودية 2,326,337 22.3 51,970,369 التعاونية 565,287 69.6 39,343,975 زين السعودية 3,054,142 12.0 36,710,787



















