الأسهم السعودية تشهد تداولات بقيمة 4.88 مليار ريال خلال فترة التداول على سعر الإغلاق

شهد السوق السعودي اليوم بدء المرحلة الرابعة لضم السوق لمؤشر "فوتسي راسل" وكذلك المرحلة الثانية والأخيرة لمؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة.
وكانت "تداول" قد أعلنت تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، بالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط اليوم الخميس.
وبلغ حجم التداول خلال فترة المزاد نحو 4.88 مليار ريال، حيث تمت على نحو 136.28 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 57.5 في المائة من إجمالي قيم التداول خلال الجلسة والتي بلغت 8.5 مليار ريال.
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد كانت أكبر الصفقات قد تمت على أسهم شركة سابك حيث تم تنفيذ صفقة بقيمة 511.3 مليون ريال ، تلاه صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي بنحو 497.8 مليون ريال، ثم صفقة على البنك الأهلي بنحو 408.7 مليون ريال.
|
الاسم
|
الحجم
|
السعر
|
القيمة
|
سابك
|
5,570,506
|
91.8
|
511,372,451
|
الراجحي
|
7,990,827
|
62.3
|
497,828,522
|
الاهلي
|
8,886,608
|
46.0
|
408,783,968
|
الاتصالات
|
2,612,349
|
105.0
|
274,296,645
|
الرياض
|
8,297,391
|
23.4
|
194,158,949
|
سافكو
|
1,954,998
|
82.0
|
160,309,836
|
سامبا
|
5,086,154
|
28.3
|
143,683,851
|
مصرف الإنماء
|
5,521,825
|
21.9
|
120,817,531
|
الاتصالات
|
1,134,372
|
105.0
|
119,109,060
|
جرير
|
741,163
|
159.6
|
118,289,615
|
ينساب
|
2,142,411
|
52.0
|
111,405,372
|
الراجحي
|
1,772,444
|
62.3
|
110,423,261
|
معادن
|
2,124,454
|
45.5
|
96,662,657
|
المراعي
|
1,800,999
|
51.0
|
91,850,949
|
دار الأركان
|
6,395,389
|
12.0
|
76,744,668
|
اتحاد اتصالات
|
3,197,208
|
23.7
|
75,837,774
|
كهرباء السعودية
|
3,239,874
|
21.0
|
68,037,354
|
كيان السـعودية
|
6,465,451
|
10.1
|
65,301,055
|
الجزيرة
|
4,698,080
|
13.8
|
64,645,581
|
مجموعة صافولا
|
2,010,402
|
31.2
|
62,624,022
|
الاتصالات
|
538,124
|
105.0
|
56,503,020
|
البلاد
|
2,001,942
|
26.9
|
53,852,240
|
المجموعة السعودية
|
2,326,337
|
22.3
|
51,970,369
|
التعاونية
|
565,287
|
69.6
|
39,343,975
|
زين السعودية
|
3,054,142
|
12.0
|
36,710,787
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