الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بـ 105 نقاط.. والسيولة 8.5 مليار ريال



أغلقت الأسهم السعودية خلال الجلسة اليوم على ارتفاع بدعم من قطاعي المصارف والمواد الأساسية، حيث أغلق القطاع المصرفي عند أعلى مستوى في 7 أيام.

وارتفع السوق بنحو 105 نقطة أو ما يعادل 1.35 في المائة عند مستوى 7926 نقطة، حيث كانت أسهم مصرف الراجحي والاتصالات السعودية وكذلك سابك الأكثر دعم على حركة المؤشر العام.

وارتفعت قيم التداول خلال جلسة اليوم بشكل كبير إلى نحو 8.5 مليار ريال بدعم من المرحلة الرابعة لضم السوق لمؤشر "فوتسي راسل" وكذلك المرحلة الثانية والأخيرة لمؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة.، حيث تمت التداولات عبر تداول 260.8 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 145 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة شمس المكاسب و بنحو 10 في المائة، حيث إرتفع السهم بعد إعلان الشركة تعديلات في رأسمالها، تلاها أسهم بنك البلاد بارتفاع 8 في المائة ، وأتى ثالثا أسهم شركة سافكو بمكاسب بلغت 4.3 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 103 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 77 شركة.

وتصدرت أسهم شركة اميانتيت التراجعات و بنحو 5.8 في المائة، تلاها أسهم إعادة للتأمين بتراجع 4.4 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة مجموعة السريع والذي تراجع بنحو 3.9 في المائة.